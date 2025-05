Koje su opasnosti od veštačke inteligencije koja je sve zastupljenija u našim životima, zapitao se Boris Malagurski, naš poznati reditelj, scenarista i aktivista.

Ko bi rekao da je Karađorđe bio opasan šmeker, seobe Srba, zapravo, veoma zabavna žurka, a Nadežda Petrović - vanzemaljac?!

Foto: TikTok Printscreen, Boris Malagurski

Snimke ovih izmišljenih događaja danas je jako jednostavno napraviti, uz pomoć veštačke inteligencije.

To je danas zabavna fora, ali koje su opasnosti od veštačke inteligencije koja je sve zastupljenija u našim životima, zapitao se Boris Malagurski, naš poznati reditelj, scenarista i aktivista.

Foto: YouTube/Printscreen

- Šta ako neko napravi snimak koji deluje uverljivije? Snimak javne ličnosti u kompromitujućoj situaciji. Snimak, toliko vešto falsifikovan, da najveći stručnjaci ne mogu da ocene da li je pravi ili nije. U šta ćeš poverovati?! Ono što govori javna ličnost ili tvoj instinkt? Očima više ne možemo da verujemo - naveo je on u snimku koji je objavio na mrežama, zapitavši sa razlogom:

- Ako me nikad nisi video uživo, kako ćeš znati da uopšte postojim? Šta ako je i ova emisija stvorana veštačkom inteligencijom? Sreća pa sam postojao i pre ove tehnologije i možeš malo da istražiš da li zaista postojim. Ali, zamisli budućnost, u kojoj ćemo možda gledati emisije u kojima su i voditelji i gosti fiktivni. Političari izmišljeni u kompjuteru. Ako misliš u sebi: "Pa, sigurno će postojati zakoni koji će sve ovo regulisati". Stvarno?! "Političarima će biti u interesu da do tebe dopre samo istina" - Važi! Uostalom, da li je istina stvar prošlosti? - istakao je on.

Foto: TikTok Printscreen, Boris Malagurski

Veštačka inteligencija već sada menja poslovnu politiku i živote mnogih radnika, kaže.

- Sva je prilika da ćeš vrlo brzo i ti da ostaneš bez posla. Ali to je samo vrh ledenog brega svih potencijalnih problema koje veštačka inteligencija donosi. Nisam još ni načeo onaj najmračniji aspekt od kojeg je možda već kasno da pobegnemo. Sigurno si čuo za chat GPT - AI asistent s kojim možeš da se dopisuješ i koji može da ispunjava razne zadatke. AI je u ovom trenutku veoma korisna, može da ti pomogne oko pravljenja reklame za mali biznis na društvenim mrežama. Nije neophodno da unajmiš grafičkog dizajnera ili marketičku agenciju. Mnogi tvrde da su kombinovanjem nekoliko različitih AI asistenata drastično uvećali svoju produktivnost - kaže on upozorivši, međutim, da nam se to može obiti o glavu.

Ilon Mask je sam pre 10 godina rekao: "Igrajući se sa veštačkom inteligencijom, prizivamo demona".

Ilon Mask Foto: Allison ROBBERT / AFP / Profimedia

Mask je vrlo brzo i sam ušao u trku za dominacijom na tržištu veštačke inteligencije. Sada se u SAD nude roboti koji koštaju "samo" 20.000 dolara.

ChatGPT Foto: Shutterstock

- Zapadne elite će uskoro imati AI robove robote. Takoreći, robo-robove. Možda konačno nas ostave na miru! Ali, šta ćemo mi da radimo ako sve naše poslove zameni AI? Šta ako mene zamene moji saradnici dipfejkom koji samo čita tekst koji je napisao chat GPT?! Zapravo, i sam sam jednom tražio od chat GPT da napiše scenariju za emisiju "u stilu Borisa Malagurskog". Zaprepastio sam se koliko me je verno prekopirao - istakao je Malagurski dodajući da se tehnologija stalno usavršava.

- Čak 14 odsto američkih radnika je prijavilo da su izgubili posao ili su morali da ga menjaju zbog veštačke inteligencije. Britanski Telekom je najavio da će u narednih 10 godina zameniti 10.000 radnika veštačkom inteligencijom. A oko dve trećine svetskih kompanija u nekom obliku već integriše AI u svoje radne procese ili to namerava vrlo brzo da učini. Najugroženiji su vozači usled razvoja autonomnih vozila. Za razliku od starih autopilota koji su se oslanjali na protokole, autonomna vozila koje stupaju na scenu su entiteti veštačke inteligencije koji su učili da voze, trenirani na podacima iz nebrojenih zabeleženih primera prakse ljudskih vozača. Dakle, nisu to samo vozeća kola, već roboti na točkovima - kaže on dodajući da je to samo početak.

Kina osnovala prvu bolnicu koju pokreću AI lekari i mediinske sestre Foto: Shutterstock

- Svi asistenski ili repetitivni poslovi su ugroženi u svim sektorima, uključujući tradicionalni IT i programiranje. U većini slučajeva u široj slici, AI će ipak biti komplementaran radnim procesima i procenjuje se da će pojačati produktivnost, povećati proizvodnju, pa možda stvoriti i nove radne prilike. Možda jedino analitičari podataka i stručnjaci za mašinsko učenje i sajber bezbednost ne treba da brinu za svoju budućnost, pošto će potražnja za njima porasti za oko 30 odsto - kaže ovaj reditelj.

Malagurski ističe da trenutno nema zamene za zanatlije, građevince i druge majstore, ali...: