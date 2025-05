Na steni nad manastirom ostaci tvrđave - Višegrad, veliko utvrđenje, niz koje se spuštao Drvengrad sve do manastira. Tu je, vele, i kralj Milutin kovao novac kad nije bilo bezbedno u Prizrenu, čuvenom trgovačkom gradu. A dole niže, niz Bistricu, još postoji Caričin most, od kog se sve do kule krije poneki ostatak Nemanjićke moći.