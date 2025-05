On je naglasio da je biti gardista, od davnih vremena, podrazumevalo sklop određenih psihofizičkih karakteristika, moralnih vrlina i specifične vojničke estetike.

- Gardista – to je istovremeno i reč i slika, svakom Srbinu istovremeno i živopisna i razumljiva. Svedoci smo da je duga, bogata, ali nesumnjivo i burna istorija našeg naroda oblikovala i samu Gardu te je i ona prolazeći kroz različita razdoblja, rasla od pešadijskih četa i bataljona, preko pratećih sastava, čak do nivoa armijske oblasti, što je, ujedno, bila i njena najveća formacija do današnjih dana. Kako se razvijala Garda, tako se razvijao i vojni orkestar Garde, koji je, takođe, menjao i svoj naziv i sastav, a čiji su pripadnici od 1831. godine bili eminentna lica srpske vojne muzike - rekao je ministar odbrane.