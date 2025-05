U ovoj godini „Elektroprivreda Srbije“ značajno će ozeleniti svoju proizvodnu snagu, a tih novih 76 megavata iz vetra i solara dokaz su posvećenosti ulaganjima u obnovljive izvore energije. EPS predano radi na tome da do 2030. godine udeo zelene energije u Srbiji dostigne 45 odsto i zato se pokreću mnogi razvojni projekti.

Ono što ove projekte razlikuje od svih drugih OIE je to što se solarna elektrana i vetropark grade na mestu iscrpljenih površinskih kopova i odlagališta termoelektrane i kopova „Kostolac“. Tako se na održiv i efikasan način koristi potencijal tih lokacija i stvara nova energija.

- Do kraja 2026. godine 80 odsto hidroelektrana biće obnovljeno i dobićemo dodatne godine sigurnosti za naš elektroenergetski sistem, a u narednih nekoliko godina kroz strateško partnerstvo EPS će u portfoliju imati 1 GW samobalansiranih solarnih elektrana, sa 200 MW baterijskog sistema za skladištenje električne energije – ističu u EPS.

Posle uspešno završene obnove prvog agregata, u toku je druga faza revitalizacije reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“. To će doprineti efikasnosti i dužem radnom veku ovog veoma značajnog kapaciteta za sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije. I sa trendom povećanja udela OIE nametnula se i potreba za projektom izgradnje reverzibilne HE „Bistrica“. To je ključni projekat za dalji razvoj srpske elektroenergetike. Završeni su studija opravdanosti, usvojen je prostorni plan, a već su počele značajne pripreme za neophodne infrastrukturne radove.