Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković oglasio se o zavšrnom ispitu i to bezbednosnom aspektu. On je razgovarao sa v.d. direktora JP Pošta Srbije Zoranom Anđelkovićem i tom prilikom naveo da je to javno preduzeće značajan partner Ministarstva u procesu realizacije završnog ispita.