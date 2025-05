O Đurđevdanu te 2003. svoj put ka čitaocima već s prvim brojem izloženim na kioscima pronašao je Kurir. I za ove 22 godine ostao s njima u čvrstoj sprezi tog iskonskog poverenja, negujući ga preciznim, proverenim i pravovremenim informacijama, uzbudljivim pričama, izveštajima sa najvažnijih događaja, od političkih, društveno odgovornih, planetarnih, estradnih i kulturnih do sportskih, s kritičkim osvrtima...

A to znaju i u regionu, pa s našom redakcijom neretko kontaktiraju i iz svih bivših jugoslovenskih republika u želji da se pozabavamo i onim što njih muči.

Uspeli smo da, recimo, izguramo da se u škole uvede protokol za učenike sa šećernom bolešću, i da se, koliko pre nekoliko dana, u Srbiji zvanično registruju najsavremeniji senzori "fri stajl libre 2 plus" za kontinuirano merenje šećera, koji će biti besplatni, o trošku države, za obolele do njihovog punoletstva. Samo oni znaju koliko je to životno važno.