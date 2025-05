- Ti oblaci koji se sad javljaju imaju dimenzije desetak kilometara. To je mala zona. Isti takav oblak je juče dolazio od Loznice i zahvtaio Beograd, ali imalo je dva jezgra. Jedno jezgro preko Avale, gde je bio jak pljusak, a drugi je išao preko Batajnice i Stare Pazove. Te oblake je teško locirati pre 10 do 20 minuta pre samog pljuska - kaže Todorović.

"ZBOG OVE OPASNE POJAVE LJUDI SVAKE GODINE GINU" Meteorolog upozorio na oblake koji su se pojavili nad Srbijom: Može doći i do poplava, ovo je tek početak Izvor: Kurir televizija

- Ovo je letnja situacija, promenljiva oblačnost. Ti oblaci niknu za pet-šest minuta, životni vek im je do dva sata. U aprilu je već bilo nešto grada i grmljavine, ali grada iz grmljavinskih oblaka ima, samo je pitanje veličina zrna. Kada je dan nestabilan, zna se da će biti bar pet ili šest ovakvih oblaka, dok u drugim mestima neće pasti ni kap. Lutrija je koji će grad biti pogođen nepogodom i jakim padavinama.

On tvrdi da se u narednih nedelju dana mestimično očekuju padavine tokom kojih bi palo i 20 ili 30 milimetara kiše za pola sata, a kaže da je to polumesečna količina padavina.

Todorović kaže da u Srbiji između 10 i 15 ljudi godišnje pogine zbog grmljavine, te se zbog toga i izdaje meteoalarm od strane RHMZ-a, ali takođe kaže da iako je ova pojava izuzetno opasna, uglavnom do ovih nesreća dođe zbog neodgovornosti ljudi.

- Lokalno može doći do poplava njiva, nekih ulica, neki potoci mogu da porastu, ali pravi, žestoki pljuskovi tek slede. Tada dolazi do još većih količina padavina, čak i do 100 ili 150 milimetara kiše, što je dvostruka mesečna količina. Ipak, manja mesta i brdoviti predeli mnogo gore prođu jer se voda sliva - kaže Todorović.