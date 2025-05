Da li se sigurnost pacijenata i učenika nalazi u privatnim klinikama i školama, i ko će to da plati, neka su od pitanja koje postavljamo u današnjem izdanju emisije "Ni pet, ni šest"

- Stvari su se značajno promenile. Prvo je to krenulo sa zdravstvenim sistemom. Trenutna situacija je poslednji udarac u obrazovanju i sve razotkriva. Izvršila sam ozbiljnu analizu zdravstvenog i obrazovnog sistema od 2000. godine i uspela da napravim analizu. Zloupotreba Bolonje je to što ima mnogo više mogućnosti za malverzacije - kaže Arsić Arsenijević.

- Siguran sam da se loše stvari dešavaju i u državnom sektoru, ali pitanje je da li je prioritet sigurnost koju pružaju državne klinike, ili lepa soba i dobar obrok u privatnoj klinici. Većina lekara i u državnim ustanovama je ulazeći u medicinu imalo u osnovi to da je zadovoljstvo raditi ovaj posao, većina nas bi platilo da radi ovaj posao - kaže Milošević.

On postavlja pitanje da li se sada postavlja način razmišljanja "koliko para, toliko zdravlja"?

- Tokom Korone sam pozvao kolege koji imaju svoje privatne klinike da bar za to vreme otvore vrata svojih ustanova građanima. Treba da pokažemo da smo plemeniti i veliki, bar za trudnice da privatne klinike otvore vrata, a odziv je nula - kaže Milošević.

On kaže da je za 33 godine iskustva doživeo da se sa privatne klinike pacijent pošalje na državnu, ali nikada nije doživeo da pacijenta moraju sa državne da hitno preusmere na privatnu kliniku.

- Obrazovni proces je poprilično narušen. Imali smo drastični udar tokom Kovida, kada je počela ona katastrofalna onlajn nastava, pečatirala je osnovce i srednjoškolce i posledice se sada osećaju. Vidimo to po studentima koji su to prošli, a sada su na fakultetima - kaže on.