- Posle praznika nam se neke stvari dešavaju, veći broj žena prijavi nasilje i mnoge žene dolaze u sigurnu kuću ne pitajući ima li mesta ili nema jer su toliko bile ugrožene ili izbačene sa decom. Kada su duže vremena zajedno, a nisu navikli na to, dođe do većih problema. Oni su navikli da izbegavaju jedni druge, kako ne bi došlo do svađe - kaže ona.

- Porodične odnose krijemo. Pričamo da je sve super, a pitanje je da li je to tako ili vam samo tako govori. Mi smo dvolična nacija. Službe nisu zakazale, ali zakon jeste, jer nije određeno da li će nasilnik biti praćen, gde će biti smešten, kako ne bi ponovio nasilje. Ti muškarci koji budu kažnjeni i izdrže kaznu, zatvor ili kućni pritvor, oni se vraćaju u tu porodicu i nasilje se ponovo dešava. To često nije fizičko nasilje već psihičko nasilje. U jednom stanu od pedeset kvadrata imate porodicu u kojoj je čoveku zabranjen pristup ženi, pa on ide za njom, psuje, vređa, preti. Onda nažalost dolazi do ubistava.