Što se vetra tiče, on će danas biti slab i umeren, u većem delu severozapadni, a samo na jugu zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni Celzijusovih na severu i zapadu do 23 stepena na istoku Srbije.

"S utra se rizik od nepogoda ponovo značajno povećava u centralnom pojasu Srbije - od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do juga Banata i istočne Srbije. Osim grada i olujnog vetra, u oblasti jakih plјuskova očekuje se i velika količina kiše za relativno kratko vreme (20 - 40 mm, lokalno i više)".

Vremenska prognoza do kraja nedelje

U četvrtak na severu i severozapadu Srbije oblačno i hladno za ovaj period godine, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima uz slab do umeren severoistočni vetar, koji će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni.