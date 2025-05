- Dana 3. maja zaposleni A. J. kada je izlazio iz noćne smene prijavio je glavnom dežurnom doktoru da je nekadašnja garderoba, koja je iseljena i zaključana tokom prošle godine, otključana i da je zatekao otkinutu vođicu kablova koja je sa sobom povukla i deo maltera . Medicinska sestra M. S. je nakon toga i pored upozorenja dežurnih lekara i službe obezbedenja da ne ulazi u prostoriju - samoinicijativno, bez naloga i bez potrebe obavljanja radne obaveze, odlučila da uđe i tom prilikom zadobila lakše povrede , koje su zbrinute, bez posledica po njeno zdravlje . Imenovana nakon toga do danas nije otvorila bolovanje - navodi se u saopštenju:

- Kako je ulazak u prostoriju bio zabranjen pre više meseci, a prostorija zaključana, uz jasno upozorenje da je ulazak u prostoriju zabranjen, okolnosti otključanih vrata kao i u kojim okolnostima je došlo do otkidanja vođice kablova su odmah prijavljene policiji, a ulaz u prostoriju, koji je nađen otvoren je obezbeđen ne samo zaključavanjem već i odgovarajućim mehaničkim blokiranjem pristupa da ne bi opet došlo do nenadležnog otključavanja od strane NN lica, odnosno obijanja brave. Posebno napominjemo da ovaj događaj nije uticao na rad KBC i da je bolnica nastavila da zbrinjava sve pacijente kojima je to bilo neophodno, u skladu sa planom iz mreže zdravstvenih ustanova RS.