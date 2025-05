Slušaj vest

Današnji dan doneo je predah od oluja i grmljavinskih nepogoda. Da podsetimo, Srbiju su u poslednja dva dana pogodile veoma snažne nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima, a oluje su opustošile pojedine delove zemlje.

Nažalost, Srbiju u četvrtak očekuje još jedan udar grmljavinskih oluja i obilnih pljuskova.

Preko našeg područja u četvrtak će se premeštati centar ciklona, a u sklopu njega i hladni front.

Ovi poremaćaji sredinom dana nalaziće se nad centralnim predelima Srbije, a njihov položaj biće takav da će sutra do Vojvodine u sklopu severnog strujanja stizati hladna vazdušna masa, pa će vreme biti pravo jesenje, dok će u prednjem delu ciklona do južnih, centralnih i istočnih delova Srbije u sklopu južnog strujanja stizati vrlo topla vazdušna masa.

Foto: Shutterstock

Jutarnja temperatura biće od 8 do 12°C, maksimalna dnvena od 12 stepeni na severu Vojvodine do 26 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 20 stepeni.

Dakle, u Vojvodini će u četvrtak biti oblačno i hladno vreme sa kišom, uz pravo jesenje vreme. Duvaće severoistočni, potom severozapadni vetar.

U ostalim predelima biće dosta sunca, ali će se tokom dana stvarati i snažni konvektivni oblaci sa pljuskovima i grmljavinom i to prvo u zapadnim, pa centralnim i istočnim predelima Srbije. U prilog tome ići će i ogromna temperaturna razilika sutra nad Srbijom i našim područjem.

Biće uslova i za snažne grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, pri čemu za sat vremena može da padne i do 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.

Foto: Jakov Milošević

Najveća opasnost od oluja očekuje se u Podrinju, Kolubarskom okrugu, Šumadiji, na južnom obodu Beograda, u Podunavlju, Pomoravlju, Braničevskom okrugu, na jugu Banata i na istoku Srbije. Nažalost, ponovo će postojati opasnost i od materijalne štete, štete u poljoprivredi i moglo bi doći i do smetnji u saobraćaju.

Redovno treba pratiti sve državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Od petka u Srbiji će biti osetno svežije. Naše područje biće pod uticajem veoma izraženog severozapadnog visinskog strujanja, uz dalji priliv svežije vazdušne mase. Da podsetimo, sve do sutra Srbija će biti pod uticajem veoma izraženog jugozapadnog visinskog strujanja, pa je u sklopu njega do Srbije stizao i pesak iz Sahare, što je dovelo do obojenih, odnosno prljavih padavina, zbog sadržaja čestica pustinjskog peska iz Sahare.

Foto: Jakov Milošević

Relativno sveže vreme potrajaće ne samo u petak, već tokom vikenda i većeg dela sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura biće od 14 do 20 stepeni, što je za 5 do 7 stepeni niža temperatura u odnosu na prosek, koji za za ovo doba godine iznosi od 20 do 25 stepeni.

Nakon četvrtka, dobra vest da od petka ne bi trebalo biti snažnih grmljavinskih nepogoda, dok bude trajalo svežije vreme, iako će biti povremenih prolaznih padavina.

Prema trenutnim prognozama, vreme i temperature nalik jesenjem potrajaće u Srbiji bar do 20 maja. Nakon tog datuma temperatura bi bila u postepenom porastu i kretala bi se oko prosečnih vrednosti.