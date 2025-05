Lep majski dan učinio je da se skoro sav Beograd sjati u portu, pa ni cirkusi nisu bili bez publike . A Miloš je povazdan zakopavao i raskopavao svog jadnog „fakira", a njegovi pomoćnici toliko su se drali da su im vratovi do večeri nabrekl i.

I dok su one žudele za plemenitošću, neke druge devojke su žudele za momačkom pažnjom . One iz okolnih beogradskih sela nizale su dukate oko vrata, a gradske pomodarke hvalisale se haljinama po poslednjoj modi.

Bio je to jedan od najveselijih, ako ne i najveseliji Markovdanski vašar. Do kasno se sila sveta tiskala i gurala oko šatri, zavirivala, trošila novce, a na dva kraja porte do iznemoglosti je Miloš zakopavao fakira, a delija hvalio krokodila Boba kako lađe jede...