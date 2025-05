Sudar toplog afričkog anticiklona i hladnog arktičkog ciklona jedan je od uzroka vremenskih neprilika u Srbiji , nepogoda, grada, grmljavine, olujnog vetra i jakih padavina . Okidač je i nestabilna atmosfera sa dosta vlage i relativno toplo vreme. Meteorolozi su najavili da će do četvrtka biti vrlo nestabilno, a prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), 9. maja će se situacija primiriti, biće promenjivo, kiša se krajem dana i u toku noći očekuje na jugu Srbije, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice, kao kratkotrajna i lokalna pojava i u ostalim delovima zemlje.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za četvrtak

RHMZ upozorava za četvrtak da se rizik od nepogoda ponovo značajno povećava u centralnom pojasu Srbije - od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do juga Banata i istočne Srbije.

- U četvrtak na severu i severozapadu Srbije oblačno i hladno za ovaj period godine, povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima uz slab do umeren severoistočni vetar, koji će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni najavio je RHMZ.

U centralnom pojasu zemlјe, od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do južnog Banata i istoka Srbije ponovo će biti uslova za razvoj grmlјavinskih nepogoda praćenih gradom, jakim ili olujnim vetrom u zoni plјuskova i većom količinom kiše za kratko vreme.

Van grmlјavinskih razvoja, vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, a u planinskim predelima i na jugu Srbije pojačan. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 12 stepeni na severu Vojvodine do 25 stepeni na jugoistoku Srbije.