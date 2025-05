Nosilac projekta je organizacija Help Net, koja je autor i vlasnik akreditovanog programa „Program obuke gerontodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge pomoć u kući za stara i invalidna lica“. Program je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, čime se garantuje njegov kvalitet i stručna utemeljenost.

U okviru projekta realizovana su dva četvorodnevna treninga – prvi od 7. do 10. aprila 2025. godine na teritoriji opštine Čukarica, a drugi od 14. do 17. aprila 2025. godine u opštini Palilula. Treninge je pohađalo ukupno 30 žena starosti od 20 do 55 godina, sa prebivalištem u navedenim opštinama i završenim osnovnim ili srednjim obrazovanjem. Kroz program su učesnice stekle konkretna znanja i veštine potrebne za pružanje usluge pomoć u kući – oblasti u kojoj postoji sve veća potreba za obučenim i kvalifikovanim kadrom.