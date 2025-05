Danas, od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlja sve do juga Banata i istočne Srbije nestabilno sa pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom.

U oblasti jakih pljuskova očekuje se velika količina kiše za relativno kratko vreme (20 - 40 mm, lokalno i više) i olujni vetar, glasi najnovije upozorenje RHMZ izdato u 11 časova za područje Srbije i to na grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.

Na severu i severozapadu Srbije danas će biti oblačno i hladno vreme za ovaj period godine, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima uz slab do umeren severoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U ostalim krajevima toplije, promenljivo i nestabilno, pa se očekuju i sunčani periodi i oblačni periodi uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

U centralnom delu zemlje biće uslova za razvoj grmljavinskih nepogoda praćenih gradom, jakim ili olujnim vetrom u zoni pljuskova i većom količinom kiše za kratko vreme. U području bez grmljavina vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, a u planinskim predelima i na jugu Srbije pojačan. Najniža temperatura od sedam do 12, a najviša od 12 na severu Vojvodine do 25 na jugoistoku Srbije.