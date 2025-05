- To je pobeda nad pojedinim, po rečima apostola Pavla, neprijateljima čovekovim. Imamo mnogo neprijatelja, svako od nas pojedinačno i kao zajednica, i kao crkva, ali smo pozvani kao ikona božja, kao hrišćani pravoslavni, ljudi jevanđelja, zajednice, crkve, da svakoga vidimo kao svoga brata, da nikoga ne vidimo kao neprijatelja , bez obzira na to kako se on u odnosu na nas postavlja, vidi, doživljava i na kraju kako postupa u odnosu na nas - kazao je patrijarh i dodao:

- Bog će nas pitati šta mi učinimo Bogu, prirodi, sebi i drugima, a neće nas pitati šta su nama drugi učinili. Ako se budemo upravljali jevanđeljem Hristovim, onda ćemo uvek imati odgovor na svako iskušenje, svako pitanje. Na nama je da se molimo za čitav svet, pa i za njih, jer samo tako mi ostajemo učesnici ove pobede Hristove nad trojedinom našim istinskim i pravim neprijateljima koji će biti do dolaska Hristovog. A to je đavo, to je smrt i to je greh. Često mislimo da ništa od toga ne postoji, zaboravljamo istinsko razmatranje pravog svog neprijatelja, pa se onda okrenemo pogledom u horizontalu i tragamo za njima oko sebe - kazao je Porfirije i podsetio da su Hristovi apostoli svedoci njegovog vaskrsenja i da slavimo apostola evangelistu Marka, čije propovedi počinju rečima iz jevanđelja Isusa Hrista.