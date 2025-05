- To je jedna toliko kompleksna oblast, koja zahvata i psihologiju i politikologiju. Naša deca koja su nekada živela u dobrom i sigurnom okruženju, koji su utehu pronalazili kod roditelja, baka i deka, danas ne mogu to da nađu tamo. Roditelji nemaju vremena, a mreže su jako rasprostranjene. Setite se samo koliko je bilo samoubistava pod uticajem mreža - kaže Stanimirovićeva i dodaje:

- Mi imamo jedno kretanje u društvu koje izaziva nesigurnost, počevši od male dece i kolektiva još u obdaništu, gde vi ako jedno dete fokusirate na nepoželjno, onda su sva deca prema njemu tako ophođena. To dete se oseća odbačenim ali ti stimulanski koji se dešavaju spolja, deluju na njea iznutra, to dete postaje tužno i depresivno ili agresivno i hiperaktivno. Roditelji onda ne znaju šta će sa decom.

- Sva emocija i ponašanja su rezultat stimulacija koje se dešavaju u našem mozgu. Sve ove situacije su pod uticajem društva. Kako očuvati dete? Svi talasi koji postoje, u našem su mozdu, ali ako dođe do dizbalansa, ako to dugo traje, onda se dešava stres, depresija, nesigurnost, anorekcija, bulimija. Da bi čovek mogao sebe da izbalansira, mora biti veoma svestan kako je došlo do toga i koliko to može da traje - kaže Stanimirovićeva i dodaje: