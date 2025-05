- Jednom i drugom smo najveći oslonac, moja supruga je najveći oslonac. Pomažu i moji i njeni roditelji, prijatelji, humani ljudi kojima se zahvaljujemo na svemu. Znači koji su i do sada dva puta, evo sad i treći put, skupljali novac za Janju i Jakova. Pomaka ima, i biće, naravno, Bogu hvala. Sad, u odnosu na pre tri godine – mi sad živimo život. Nije to sad ono sto posto, ali jednostavno, sasvim je druga priča - kaže Aleksandar.

- Kad padnem ja, tu je on, kad padne on, tu sam ja. I onda izvlačimo jedno drugo i uspemo to da odradimo. I ja mislim da ćemo to uspeti do kraja. Ja kažem, naravno, uvek su deca prioritet roditeljima, ali on prvi treba da bi ja mogla da funkcionišem za njih dvoje.