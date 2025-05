- Najčešće su to žene. One su otvorenije od muškaraca i nekako im je prirodniji takav vid komunikacije. Logično je da ih pitaš kako se osećaju i šta stoji iza toga. Muškarci su, pak, navikli na konkretnije. Ako su sinusi – šta je sa sinusima. Većina ljudi se opusti kada ih pitamo, pa priznaju da o tome nisu ni razmišljali. Deca takođe osete slobodu da kažu nešto što možda niko ne bi očekivao.

- Odražava se i na pogled, i na osmeh, i na reč – na samo prisustvo. Mi smo otuđeni sami od sebe i jedni od drugih, sa tendencijom da se ta distanca uvećava. Uglavnom kažemo da nam nije dobro, ali ajde, idemo dalje. To nije dobro. Kada nisam dobro – treba da priznam sebi to. Ono što osećamo ima svoj rok trajanja, ali mi imamo naviku da se utapamo u neko osećanje, pa nam je lakše da budemo letargični i da uzimamo energiju od drugih, nego da se sami pokrenemo i koristimo svoje resurse.

- Davne 1993. godine, iz vojske Republike Srpske, uputim se preko Beograda za Moskvu. Dobijem poziv Instituta za narodnu medicinu da dođem na njihov seminar. Krenem, a moj nadređeni me pita: "Ko to finansira?" Otvorim novčanik – 50 maraka. Pita me da li sam nekad bio u inostranstvu. I tako, stignem na odredište. U narodu se kaže: „Sreća prati hrabre.“ To moramo učiti našu decu. U Moskvi su mi svi pomagali – rekao je Janjetović i opisao kako izgleda taj institut: