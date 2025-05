"Ne mogu da sedim, a ne mogu ni da ležim. Kad treba da ustanem, zube kidam. Neki put i po celu noć ne mogu da spavam – aj što me ubiše bolovi, nego misao kad uvati… Nekad sam radio, obezbeđivao porodicu, a sad bogami došlo teško vreme. Radi dece mi je najviše, mali su još, šta će oni…", kroz suze kaže Dobrivoje Šljivić (58) koji je nekada bio na braniku Otadžbine na Kosovu i Metohiji, a danas se bori s karcinomom pluća i drugim zdravstvenim problemima.

Ovaj brižni i vidno namučeni čovek sa ženom Julijanom (47) otac je troje dece – Strahinje (15), Milice (12) i Valentine (7) . Osim što više ne može da priušti za decu, teško mu pada jer, usled nemaštine, nije u mogućnosti da podigne nadgrobni spomenik bratu koji je pre par godina umro od trovanja. Sve to uzrokovalo je u njemu veliki stres, a onda se aktivirao i rak.

Šljivići žive odsečeno od sveta, kuća im je okružena šumom. Do njihovog planinskog zaseoka Kavgalija stiže se lošim i strmim zemljanim putem kojem kao da kraja nema, navodi se na sajtu humanitarne organizacije " Srbi za Srbe ".

"Krivo mi je što toliko ide pešaka do škole"

- Mi tim putem svakog dana pešačimo zbog škole. Strahinja i ja imamo devet kilometara do Blaca i još toliko nazad, što je teže jer je uzbrdo. Valentina ima četiri kilometra do svoje škole i mnogo mi je žao što tako mala mora toliko da hoda s teškim rancem na leđima. Majka joj uvek spremi sendvič da bi imala snage i ja je bodrim, ali nekad ne mogu. Nažalost, ovuda niko ne ide jer nije ni za traktore, kamoli kola - ispričala je dvanaestogodišnja Milica, dodavši da se najviše plaše vukova i divljih svinja jer ih ima u okolini.

I zaista, iako je bilo toplo i suvo vreme, do njih smo morali doći terenskim vozilom. Kako sve to izgleda kad su kiše i snegovi teško je zamisliti, čuli smo da često i skroz mokri dođu u školu. Ali surove planine stvaraju velike ljude!

- Sa 13 godina sam počeo da sečem drva. Ranije je otac, sad većinom ja. Kad ne idem u školu, zorom idemo u šumu, mora se nešto zaraditi. Idem i sa drugarom da beremo šljive. Nekad kad nam je hitno za novac, onda i odsustvujem iz škole. Inače, nisam išao na ekskurziju u osmom razredu. Imao sam tad para, ali mnogo su tražili. Sačuvao sam to, pa obukao sestre i mene - uključio se najstariji Strahinja koji uči školu za kuvara i na koga (prerano) sve više pada teret brige o domaćinstvu.

- Ceo život nadničiš-bednikuješ, svako te ucenjuje, radila sam čak i za pet jaja ili parčence mesa. Samo da imaš deci da daš, ali od kad je on oboleo bude dana i kad zafali… Sad sve manje i ima posla, nema ljudi više, a i novac je izgubio vrednost. Kuću, nažalost, usled svih problema nismo mogli do kraja da sredimo. Umesto poda je beton, ormari se raspadaju, ali najgori je krov. Prokišnjava na više strana, a šta malo i zakrpimo brzo vetar odnese. Deci kaplje iznad kreveta, vlaga je, nije svejedno što udišu ovo. Dve godine sam s njima bila u školskom objektu dole u Popovi, ali tamo su uslovi još gori, pojavile su se i zmije, pa smo se morali vratiti u planinu - dodala je majka Julijana koju život nije nimalo mazio i polako je sustiže, a priznala je i da se često isplače kad je deca ne vide.

- Verujete li da sam četiri sata plakao kad ste zvali? Odmah sinu viknuh – kuća sine, zvali Srbi za Srbe! I ova mala stalno ponavlja kad će one čike, kad će doći čike za kuću. Ogromnu ste nam nadu dali, daće Bog da se uključe dobri ljudi. Da se mojoj deci vrate osmesi na lica - završio je domaćin Dobrivoje.

Zdravlje, udaljenost i surova priroda, nažalost, nisu jedini problemi porodice Šljivić. Kuća u kojoj žive nije završena i u jako je lošem stanju.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće veliku akciju pomoći za porodicu Šljivić. Cilj je da im obezbedimo novu kuću bliže školi, bolnici, prodavnici, poslu i drugim ljudima. Pomozite da Valentina, Milica i Strahinja ne moraju više svakodnevno pešačiti i da njihovi roditelji napokon imaju miran san!