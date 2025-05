- Danas krećemo u pauzu od gromova, nepogoda, iskoristite ovo vreme malo da odmorite od tih pojava - rekao je on.

- Treba čučnuti kada ste na otvorenom prostoru. Ne smete biti u raskoraku, jer ako blizu udari munja, to može biti isto kao da vas je direktno udario grom . To se u tehnici zove napon koraka. Takve situacije dešavaju se ponekad sa krdima stoke ili na fudbalskim terenima, pa i deci koja se igraju.

On je upozorio i na posebno opasne situacije u ravničarskim predelima i blizini vodenih površina :

- Ako ste pored jezera ili bilo gde gde je ravno, to je vrlo opasno. Kada kiša počne da pada, to je kao da ste pored jezera, voda provodi struju i to je izuzetno opasno.