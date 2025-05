- U prethodnih nekoliko dana je bilo dosta upozorenja jer smo ušli u jako nestabilan period i jak ciklon. Imali smo najavljene jake padavine, mogućnost oluja, grada i porasta vodostaja, što se i ostvarilo. Najviše padavina je bilo u zapadnom, centralnom i istočnom delu zemlje, a to je izazvalo određene štete. Bilo je i grada, jakog vetra, oluja... Ipak, to nije značajno uticalo na hidrološku situaciju.

Vladiković kaže da je u poslednjih 24 časa bilo od 20 do 40 milimetara padavina u delovima države, što je izazvalo privremen porast vodostaja.

- Sliv Jadra, Kolubare sa pritokama i oko Smederavske Palanke, kao i leve i desne pritoke Velike Morave u okolini Kragujevca, Paraćina i Jagodine su bili pogođeni. Kada su ovakve pojave, one su krtkotrajne i interzivne, a hidrološki problemi nastaju kada su padavine veoma duge.

On kaže i da će Sava i Dunav imati umeren do veći porast u narednim danima, ali to i dalje nije naznaka ničega ozbiljnog.