Na Generalnoj skupštini Mađarske akademije nauka (Hungarian Academy of Sciences – HAS) dana 07.05.2025. godine izabrani su novi redovni, dopisni, spoljni i počasni članovi HAS. Među novim članovima nalaze se ugledni naučnici iz različitih oblasti, uključujuči lingvistiku i književnost, filozofiju i istoriju, matematiku, poljoprivredu, medicinu, fiziku, hemiju, biologiju i druge discipline.