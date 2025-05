- To je slučaj kao kad nekoga pitate ko ima iste tegobe - šta uzimaš, da uzmem i ja? To može da bude jako opasno i da odvede na pogrešan put. Ne samo da ta terapija može da bude pogrešna, nego se često gubi i vreme - kaže Saša Milićević, pedijatar.

- Tako da ljudi su često skloni da sebi postave dijagnozu pa čak i mogu čak i terapiju da krenu. Znači kažu - ja nemam vremena da dođem do doktora. To mi ne smemo da koristimo koliko god je komplikovano. Nekada je stresno. Ljudi se nekada plaše. Ali uvidio sam da kompjuteri i različite robote nikada neće moći da zamene ono što može lekar. A to je taj odnos sa pacijentom i ta procena šta je zapravo u tom pacijent - zaključuje Milićević.