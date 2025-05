Ekstremne vremenske prilike imamo do početka nedelje. Intenzivne kiše pogodile su, između ostalog, Valjevo, Novi Sad, Smederevsku Palanku, okolinu Bora, Golubac, izazvavši i lokalne poplave i klizišta, dok je grad padao širom centralne i istočne Srbije.

Imaćemo za 80% više velikog grada do kraja 21. veka

Frekvencija pojave grada sa prečnikom većim od 5 centimetara porašće za 40 do 80% do kraja 21. veka u Srbiji.

Taj fenomen je uveliko prepoznat, ne samo u nauci, već i u našem zakonodavstvu i strategijama. Naime, u zvaničnom državnom Programu prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, frekvencija pojave grada sa prečnikom većim od 5 centimetara porašće za 40 do 80% do kraja 21. veka u Srbiji, u zavisnosti od stepena zagrevanja, odnosno zauzdavanja klimatskih promena.

Kako je ovaj fenomen objasnio Darko Savić, meteorolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, toplije vreme uzrokuje jake uzlazne struje usled zagrevanja prizemnog sloja vazduha. A što su uzlazne struje jače, to su one i sposobnije da "zadrže" novonastala zrna grada u vazduhu, čime omogućuju da ona narastu do opasnih razmera.