Do fizičkog kontakta je, prema rečima očevidaca, došlo čak dva puta i do te mere da su ljudi, koji su došli da uživaju u filmu, morali da ih razdvajaju.

Nedugo nakon što je ovaj snimak objavljen, stranici "moj_beo_grad_" se javila i devojka, koja je navodno učestvovala u tuči i koja je ispričala svoju verziju kako je do sukoba došlo.

- Ja sam devojka koja se potukla sa ženom u bioskopu. Film je bio pri kraju i žena je uzela telefon, ušla na viber i pojačala osvetljenje na maksimalno. Dopisivala se 5 minuta i to je meni jako smetalo, čak je i slikala blicem celu salu. Rekla sam joj da ugasi telefon jer smo u bioskopu, ona iz čistog bezobrazluka pali blic i uperuje mi u oči. Ja joj u tom momentu prekrivam telefon jer mi blic ide u oči i krećemo da se udaramo. Situacija se smiruje ali žena mi uporno ponavlja "Nar***anko" na šta ja odgovaram: "Tvoja mama", ona u to momentu ustaje i vrišti: "Nećeš ti moju majku da vređaš". Hvata mi punu ruku kose i čupa me, gde sam se ja branila i šutirala je, jer mi nije puštala kosu. U samoodbrani sam je išutirala i nije mi žao, jer je nevaspitana, što ne priliči njenim godinama. Čisto da znaju ljudi koji komentarišu kako smo seljanke itd, ja sam želela da gledam film na miru bez blica u očima i branila sam se, žao mi je što sam svima upropastila film, i meni je - navela je ta devojka.