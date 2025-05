Imena složena od slovenskih reči “čast” i “slava”. S druge strane moguće je da se radi o spoju reči “čajati” – što znači čekati i “slava” koja se često koristi u slovenskim imenima. U tom smislu me označava nekog ko čeka slavu, ko očekuje slavu.

Žensko ime Danica je ujedno i narodni naziv za Veneru (zvezda Danica), a izvedeno je iz reči “dan”. Skraćeni oblik ovog imena je Dana, Daca. U prenesenom značenju predstavlja bistru, jasnu, svetlu, besprekornu osobu, koja živi na strani svetla – daleko od sila mraka i tame. Takođe, to je ona osoba koja razdanjuje i obasjava – zrači dobrotom i istinom, iskrenošću.

Denis je muško ime nastalo od francuskog Denise. može biti i turskog porekla nastalo od reči “deniz” što znači more. Vezuje se i za grčkog boga vina, grožđa, plodnosti, uživanja i ekstaze – Dionisa. Ženski oblik ovog imena je Denisa. Iz ovog imena izvedna su imena Danisa, Danis.

Po jednom tumačenju ovo je žensko ime persijskog porekla i znači “papagaj”. Po drugom tumačenju reč je o imenu izvedenom od reči “dubrava” što označava gaj, šumarak, hrastovu šumu. U tom smislu, nosilac ovog imena je vezan za prirodu. U prenesenom značenju on je šumska osoba.

Koren ovog imena je hebrejski i predstavlja spoj dve reči “Bog i sedmica”. Bog je savršenost, Bog je sedmica, Bog je zakletva. Seba (sedam) je sveta brojka. Preko grčkog (Elisábet) i latinskog (Elisabeth), dolazi do našeg oblika Elizabeta. Neki oblici ovog imena su Elizabeth, Ela, Ella, Eliza, Elisa,. Eliza, Liza, Elza, Izabela, Izabel, Isabela, Isabel, Eli i Elica.

Vаrijаntа imenа Jelenа. O značenju imena Jelena: Ime potiče iz grčkog “Elene, Helene”, izvorno iz “hele” u značenju “sunčeva svetlost, sjajna, blistava”. Prema helenskoj legendi to je bilo ime najlepše žene sveta, kćerke Zevsa – Labuda i Lede, sestre Kastora i Poluksa. U Homerovoj Ilijadi, lepu Jelenu, ženu spartanskog kralja Menelaja ugrabio je trojanski princ Paris, sin trojanskog kralja Prijama i zbog toga je vođen dugi i krvavi Trojanski rat. Daruje se ženskoj deci kako bi ih krasila božanska lepota.

Biblijsko ime. Potice iz starohebrejskog Hawwa u značenju živo biće. Po starozavetnom mitu, Eva je prva žena i žena prvog čoveka na svetu – Adama, stvorena od njegovog rebra, pramajka čovečanstva, odnosno majka svih živih. Moguće je da je ime Eva i hebrejski oblik imena hetitske boginje Hebe. Popularno je u vecini zapadnoevropskih naroda od najstarijih vremena do danas. Od ovog imena izvedeno je ime Evica.

Staro slavenosrpsko ime sa korenom u reči “goj” što znači “miran”. Smatra se da je u dalekoj prošlosti izvedeno od imena Gojomir ili Gojislav. Ženska varijanta ovog imena je Gojka. Reč “goj” u Bibliji takođe označava narod, ali i pagane, na hebrejskom označava one koji nisu jevreji (u pogrdnom smislu). Tako ovo ime može prosto značiti “narodni čovek”, “čovek iz naroda”, ili “paganin”.

Smatra se takođe da muško ime Igor potiče od švedskog imena Ingwar. Pretpostavlja se da je na teritoriju Rusije stiglo posredstvom Vikinga, a odatle nakon seobe Srba stiže i do naše teritorije.

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – otac naroda, otac mnoštva. U Bibliji je to Abraham.

Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

Ova imena su nastala od grčke reči “innokentios” što znači bezgrešan. U prenesenom značenju to je onaj koji je čedan.

Nagoveštaj Isakovog rođenja starcu Avramu izaziva smešak na usnama i majka Sara, kad čuje vest o rođenju, ne može a da se ne nasmeši. Otuda i značenje imena. Ovo ime je zastupljeno u raznim varijantama i kao hrišćansko, jevrejsko i islamsko od najstarijih vremena do danas.

Ime je novijeg datuma i nastalo je od imenice “iskra”, što predstavlja varnicu, žar. U prenesenom značenju ovo ime se daje sa željom da detetov život bude blistav poput srca svetlosti. Iskra takože označava početak, osvetljenje, moć svetlosti, nešto dobro što se iznenada dogodi, pa može biti ime i za neočekivano dete ili se misli na to da je detetovo rođenje donelo iskru u dom – svetlost, ognjište, sreću.

Ime Isidor je izvedeno od grcke reči “Isidoros” koja znači “poklon za Isis” (Isis, Isida, Izida je bila egipatska boginja – zaštitnica zemljoradnje, a “doron” znači “dar, poklon”). Ova imena su popularna širom hrišcanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Od ovih imena izvedena su imena Isa, Isica i Iso.

Jovan je isto što i Ivan (pogledati poreklo imena Ivan). Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

Ime se odnosi na Jadran, Jadransko more. Daruje se detetu rođenom na moru, ili onome ko na Jadranu i od Jadrana živi. Značenje mu je: “biti širokog srca, pogleda”.

Jelena je isto što i Helena (pogledati značenje imena Helena) – izvorno iz grčke reči “hele” što znači “sunčeva svetlost, sjajna, blistava”. To je bilo ime najlepše žene na svetu, Jelene Trojanske.

Ime je nastalo po svetoj reci Jordan. Biblijsko je ime i ima hebrejsko “nehar hayarden” i arapsko “nahr al-urdun” poreklo. Prema Bibliji, u reci Jordan je kršten Isus. Rasprostranjeno je širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Istoimeno prezime je poznato u Evropi i svetu – Jordan, Džordan…

Julija je žensko ime grčkoga porekla. Značenje potiče iz grčkog Ioulianos, latinskog Julianus u značenju blistav. Porodično je ime poznate rimske patricijske kuće iz koje je bio i slavni Gaj Julije Cezar. Ovo prezime je poznata rimska porodica dobila po legendarnom praocu Julu, koji je prema legendi sin trojanskog junaka Eneje. Po Cezaru je i mesec Jul dobio ime, pošto je to mesec njegovog rođenja. Po njemu je nazvan stari kalendar (Julijanski) koji je 46. godine p.n.e. izveo reformu dotadašnjih kalendara. U raznim varijantama ovo ime je rasprostranjena širom hrišćanskog sveta.

U tom smislu može se tumačiti dvojako: kao “bes, jarost slovena” – odnosi se na srčanost u borbi, ili kao “onaj koji slavi Sunce”, ili “osunčan slavom”. U osnovi imena se i nalazi koren naziva za životinju jarac, jare, kojoj se pripisuje tvrdoglavost, svojeglavost, borbenost. Jarac je i deseti znak Zodijaka. Simbol jarca je takođe i magijski i okultni simbol – danas se vezuje za Bafometa, a najverovatnije potiče iz paganskog doba kao rogato božanstvo. Mitologija mnogih prastarih civilizacija uključuje neku vrstu rogatog božanstva. Prema Jungovoj teoriji, Bafomet je nastavak arhetipa boga sa rogovima. Uz kult Boginje Majke, od pamtiveka se razvijao i kult Rogatog Boga. Zato ih pagani smatraju prvim i arhetipskim božanskim parom. U paganizmu, on je temeljni arhetip Boga. Pagani ga zamišljaju kao savršenog muškarca – najsnažnijeg, najzgodnijeg, najhrabrijeg, najmoćnijeg i najslavnijeg, golim do pojasa, s izraženom muskulaturom i velikim jelenskim rogovima. On je potentni otac koji seje svoje seme i donosi novi život u jedinstvu s Boginjom. U tom smislu ovo ime može imati i paganske korene iz vremena obožavanja kulta rogatog boga i bukvalno značiti “Slava rogatom bogu”, ili “slovenski rogati bog”. Jarilo, Jarovit, Gerovit je takođe slovensko božanstvo vezano za plodnost, rađanje, žetvu, životne cikluse, ali i rat, bes i Sunce… Nadimak i ime izvedeno od ovih imena je Jara – može biti i muško i žensko.