- Ona je to pogledala, rekla nije to ništa. Na moje insistiranje da uradim mamografiju , dala mi je uput, ali čak ni na toj mamografiji se ništa nije videlo. Ja sam imala osećaj da nešto nije u redu - priča Daliborka otkrivajući da su joj lekari govorili da je u pitanju mlečna žlezda, koja je upaljena ili neki spazam.

- Tog trenutka me on šalje na mamografiju i kod divne doktorke koja se potrudila, jer i kada su njene tehničarke uradile meni snimanje, njoj je tu nešto bilo čudno, pa je ostavila sve ostale pacijente, vratila se sa mnom dole u podrum da mi ponovo uradi mamografiju, nameštala me onako da se to baš vidi. Kada smo se vratile gore u sobu, sedimo nas dve i ona mi kaže: "Daliborka, ovo je kancer, nema sumnje nikakve. Ti ćeš biti dobro, to je jedino važno." Ja potpuno šokirana. Negde u dubini duše znaš da nešto nije u redu, ali ne očekuješ da tako nešto kažu - priča Daliborka i nastavlja: