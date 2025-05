Farmaceut iz Niša Milan Đorđević (42) nestao je pre tačno 11 meseci na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini, a njegova porodica do sada nije dobila ni jednu jedinu informaciju šta se sanjim dogodilo. Za proteklih 11 meseci niko se nije javio da negde video , a ni policijska istraga nije otkrila ni jedan trag koji bi do njega mogao da odvede.

„To što se dogodilo sa Milanom dogodilo se na parkingu na Bojaninim vodama, nigde na drugom mestu. On je tamo došao, parkirao se i sigurno je stigao ranije, pre 12 sati, kada je imao vremena da kolima ode do osmatračnice i ponovo se vrati na parking. Na točkovima njegovog službenog automobila zadržala se crvena zemlja, a upravo je takva zemlja na putu koji vodi do osmatračnice. Tu je stao i tu se sve odigralo. Neko drugi ga je silom ili dobrovoljno spustio drugim vozilom sa planine. Psi tragači koji su dovedeni na planinu samo su se tu po parkingu vrteli, nisu hteli nigde sa tog mesta da odu“, rekla je Marica.

I ona i Siniša isključuju mogućnost da je njihov sin digao ruku na sebe, jer bi do sada neki njegov trag bio pronađen, a i ističu da Milan nije takav čovek da nešto loše sebi uradi. Siniša dodaje da su njegov stariji sin i on nebrojeno puta do sada bili na Bojaninim vodama ne bi li pronašli neki trag koji bi ih odveo do Milana.