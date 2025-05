- To je bio avgust 2024. Doktor mi ujutru kaže da sam prehlađena i uključuju mi antibiotik. Dva sata kasnije uradili su mi brzi test na koronu i nakon pola sata sklanjaju me iz sobe i odvode kod doktora. Doktor mi kaže: "Da li si ti normalna, hoćeš da zaraziš druge žene?!". Krećem da plačem, jer ne znam o čemu se radi - priseća se ona.

- Prođe jedna sestra, pitam: "Izvinite, koliko će ovo još da traje, jer mene već boli?! A ona kaže: "Imaš ti sigurno još sat vremena". Kreće jače da me boli, dolazi drugi doktor u smenu. Kažem: "Izvinite, imate li da mi date nešto protiv bolova? Mene ovo stvarno jako boli", a on ogovara: "Imam bensedin da ti dam, ali je glupo da piješ bensendine". Posle nekog vremena, dolazi novi doktor da me pregleda. To je bio najgori pregled ikada! A kada sam vrisnula, rekao mi je: "Šta vrištiš?! Ja sam tu da ti pomognem, da ti bude lakše". Verujte mi, tri doktora su me tog dana pregledali, nijedan pregled nije bio bolan kao taj - priseća se ona bolno.