U periodu od 29.maja do 14. juna 2024. godine hospitalizovan je na klinici za pulmologiju UKCS. Na učinjenom RTG pulmo et cor opisana je u gornjem i srednjem plućnom polju desno hemogena senka. Dijagnostikovan je zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koša (C49.3 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis). Učinjena je perkutana biopsija intratorakalnog tumora a PH nalaz odgovara Ewing sarkomu.