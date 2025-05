Slušaj vest

Leto 2024. godine ostaće upamćeno kao najtoplije u istoriji merenja, međutim, prema najnovijim najavama meteorologa trenutno „dugoročni modeli najavljuju da će i leto 2025. biti jako toplo“.

Ivan Ristić poručuje da će se „tražiti hlad više“ i kaže da se povećava odstupanje temperature od normale za više od 2 stepena, odnosno da će temperatura vazduha biti između 2 i 3 stepena veća od prosečne.

- Prošlog meseca su modeli pokazali nešto manja odstupanja, sada se anomalija povećala za više od 2 stepena. Već u junu u drugoj polovini će biti baš toplo, oko 35 stepeni. Počeće toplotni talas i sve više se nazire da će tim toplotnim talasom osim Panonske nizije biti zahvaćen veći deo Evrope. Jun i jul će biti baš topli, samo će avgust biti za nijansu svežiji u odnosu na prognozu od prošlog meseca, a septembar zasad deluje svežije – kaže Ivan Ristić.

Zašto su leta u Srbiji toplija

Objašnjava da je za sve učestalije toplotne talase i visoke temperature u Srbiji, osim njenog geografskog položaja, “glavni krivac” kombinacija određenog ciklona i anticiklona.

- Balkan, tako i naša zemlja, je rekorder kada je zagrevanje u pitanje. Kada se desi kombinacija islandskog ciklona i afričkog anticiklona imamo u Srbiji je veoma topao vazduh i kada stane između Alpa i Karpata nama je po dva meseca vrelo. Imamo i dosta toplotnih kupola, a njihova pojava je vezana za afrički anticiklon. One nam donose duge periode tropskih temperatura, preko 30 stepeni, s tim što kod nas bude i preko 35 do 40 stepeni – kaže Ristić.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Napominje da je sreća što ipak nemamo toliko ekstremne vrućine da temperatura od preko 40 stepeni bude zabeležena više dana, ali su i temperature od 35 do 40 stepeni jako nezgodne. To je temperatura blizu i preko temperature našeg tela zato čim temperatura pređe 30 stepeni imamo problema sa hlađenjem i moramo da se snalazimo da bi se zaštitili.

Očekuje se ponovo od 3 do 5 toplotnih talasa od juna do kraja avgusta

Afrički anticiklon, koji donosi i toplotne kupole, je dosta čest u našoj zemlji.

- Imamo 3-4-5 naleta afričkog anticiklona i toplotna kupola može da se zadrži mesec do dva, kao što je bilo 2024. godine. Desilo se da smo baš mi prvi na udaru toga. Vazduh iz Sahare uvek ide prvo na nas, kao i pesak. Takav sistem dugo traje i teško ga je narušiti. Za to je odgovaran naš geografski položaj. Mi smo između Alpa i Karpata, zatim, utiče blizina Afrike. Vreo vazduh u roku od samo dan ili dva može lako da stigne do nas – kaže Ristić.

Vremenska prognoza za jun

U vremenskoj prognozi, koju je Ristić radio zajedno sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, se navodi da su normale za juni minimalna temperatura od 13 do 18 stepeni, maksimalna od 23 do 29 stepeni, a kada je preko 25 stepeni to su već letnje temperature, i to će se desiti u trećoj dekadi juna.

Prvi toplotni talas 25-26. juna donosi rast temperature do 35 stepeni.

- Oko 25-26. juna očekujemo prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu. Očekujem da 2025. godine budu tri-četiri toplotna talasa, a najtopliji će biti u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 41 stepen u Beogradu i 42 stepena u Srbiji – kaže Ristić.

U junu, u par navrata očekuje veće količine padavina, čak 100 litara po metru kvadratnom za dan, tako da može doći do urbanih poplava.

Vremenska prognoza za jul

Minimalne temperature u julu su u proseku od 15 do 19 stepeni minimalne, 26 do 30 stepeni maksimalne, međutim, u julu ćemo imati dosta dana sa tropskim temperaturama. Već od kraja juna skoro do septembra pratiće nas izuzetno toplo vreme sa tropskim temperaturama zbog priliva toplog vazduha iz Afrike.

Jul će biti najtopliji mesec 2025.

Ristić i Valjarević ističu da će jul biti najtopliji mesec i druga dekada može najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje.

-Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će biti blizu 30 stepeni što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Nadamo se da se 2025. godine neće poklopiti svi uslovi za njeno nastajanje – kaže Ristić.

Meteorolog upozorava i na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom što će za mesto u kom se dogodi biti kao superćelijska oluja, jer ova oluja zahvata veći region i ostavlja za sobom veliku štetu.

Vremenska prognoza za avgust

Stablinije vreme bez mnogo kiše očekuje se u avgustu. Osmi mesec bi trebao da bude klasičan letnji mesec, sparan, vreo, tropski zbog čega ćemo s nestrpljenjem očekivati pad temperature i kišu.

-Neće nam biti lako, jer dugo će trajati toplotni talasi, pogotovo što je sada izražena umereno – kontinentalna klima zbog koje se vazduh preko leta greje, a zimi hladi. U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40-41-42 stepeni, s tim što u julu očekujemo malo više kiše. Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima zbog zagrevanja betona, slabe cirkulacije...– kaže Ristić.

Vremenska prognoza za septembar

Septembar bi, prema dugoročnoj vremenskoj prognozi Ristić – Valjarević, trebao da bude opet sličnog tipa kao 2024. i već u tom mesecu se očekuju prodori sa Severnog ledenog mora što će spustiti temperaturu.

- Opet bi trebalo da dođe do promene cirkulacije što bi značilo da nećemo imati puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen – zaključuje meteorolog.

Maj hladan: Kada stiže otopljenje i pravo proleće

I meteorolog amater Marko Čubrilo je na svom Fejsbuku objavio kakvo će vreme biti u narednom periodu, i to do kraja meseca.

- Narednih dana relativno sveže i uglavnom suvo. Retki pljuskovi u nedelju na jugoistoku i severu regiona i u ponedeljak nad dinarskim planinama. Tek oko 26. maja stoji signal za moguće otopljenje i vraćanje temperatura u okvire proseka - napisao je on.

Zatim je objasnio detaljnije.

- Narednih dana promenljivo oblačano, relativno sveže i uglavnom suvo. Duvaće uglavnom slab vetar, severnog kvadranta. U nedelju na jugoistoku regiona i ponegde na severu, a u ponedeljak nad Dinarskim planinama regiona mogući kratkotrajni grmljavinski pljuskovi. Nepogode se uglavnom ne očekuju.

Noći i jutra će viti vrlo sveži uz minimume od +2 do +9 stepeni Celzijusa, te ponegde preko 1.300 metara nadmorske visine postoji mogućnost slabog i kratkotrajnog, prizemnog mraza. Tokom dana maksimumi ispod proseka za maj i uglavnom će se kretati od +13 do +19 stepeni Celzijusa.

Tek negde posle 25. maja ansambl niz ECMWF-a počinje da pokazuje trend postepenog otopljenja i vraća temperature oko proseka, ali će tada verovatno biti nestabilno uz grmljavinske pljuskove. Narednih dana se zadržava relativno sveže, ali uglavnom suvo vreme. Jače otopljenje za sada nije u najavi barem do oko 26. maja, zaključuje Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.