- Mene više sramota i da se pojavljujem, jer pojedini mogu da kažu da ja nemam šta da radim. Ja 11 meseci tražim šina, svi me pitaju ima li nešto novo, mene je sramota, mi smo na početku. Kao da je to juče bilo. Prošlo je 11 meseci, ja ne znam ništa o svom sinu. Ništa mi ne kažu iz supa, kažu gospođo Marice mi nemamo šta da vam kažemo, on kao da je u zemlju propao.

- Ja ne znam da li mi je dete živo, uskoro će biti godinu dana. Sramota me više i da plačem. Ja nemam dete, treba mi to dete. Otišla je od mene, ja sam ta koja sam ga zadnja ispratila, popili smo kafu, ja ne znam šta se desilo sa tim detetom. Šta će na planinu u radno vreme? Kolege nisu bile na planini. Do dana današnjeg ne znamo šta je. Mi možemo da nagađamo, ali ništa ne znamo.

- On jeste pričao da ne može da spava i da je nervozan, ali bio je sa mnom do poslednjeg momenta. On je posle sat i po otišao prema Bojaninim vodama, meni nije jasno šta se dogodilo. On nije mogao odozgo da ode sam, niko ne može da me ubedi. To je bio šok, da se moj Milan nejavi, da njega nema? On to nije mogao sam da ode, ili je morao, ili se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, negde je bio gde nije trebao, video je ili čuo nešto što nije smeo.