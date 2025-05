U toku dana u većem delu Vojvodine i centralne Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. U planinskim predelima očekuje se retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti slab do umeren, severni, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.