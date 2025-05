- Išla sam sa drugaricama u Solun. Vozila sam ceo put. To prvo veče smo izašle i pile smo alkohol. Drugo veče nismo izašle. Bile smo preumorne i nismo ništa pile. To naglašavam, zato što je glavni otkidač za epilepsiju upravo alkohol i nedostatak sna, tačnije premor - ispričala je Sara na Tiktoku gde ima nalog "radovic___s".

- Na kraju sam otišla u bolnicu. I to je još jedan podsetnik da obavezno uplatite zdravstveno osiguranje. Ja to nisam uradila. Ležala sam tamo tri-četiri dana, ne mogu tačno da se setim, i nakon toga sam došla u Beograd gde sam nastavila sa dodatnim ispitivanjima. U Grčkoj mi ništa konkretno nije rečeno, sumnjali su odmah na epilepsiju, radili su mi neke pregleda, ali je bio problem sporozumevati se sa doktorima, jer nisu znali ni jednu reč engleskog. Bukvalno smo se sporozumevali rukama i nogama - kaže ona.

- Išla mi je i pena na usta. U momentima kada sam bila u polusvesnom stanju, pričala sam nepovezano. Ja se toga ne sećam, ali su mi rekli da sam pričala neke nebuloze. Padala sam u nesvest i vraćala se, i to je trajalo sve pola sata. Sve to je bilo dosta traumatično za moje drugarice koji nisu imale pojme šta se dešava - priseća se Sara, koja je, kada je došla u Beograd, nastavila sa pregledima, te joj na kraju i postavljena dijagnoza.

- Moram reći da sam dosta toga potisnula i da se uopšte ne sećam tog perioda. Usledilo je potpuno povlačenje u sebe, onda trudnoća, i potpuna zbunjenost kako ću ja to? Imala sam osećaj da mi se ceo svet okrenuo, i da me više niko neće gledati kao do tada. Kako ću da izlazim?! Kako devojka sa 25 godina da nekome kaže da ima epilepsiju? Strašno zvuči, a, evo, dve godine kasnije snimam i pričam o tome ponosna na sebe. I, da, mogu da budem i prijatelj, i devojka i ono najbitnije mama. Naravno ima dosta stvari koje sam morala da promenim u načinu života, više nisam "razuzdana tinejdžerka" - kaže dodajući da poruka koju želi da pošalje je da se sve može postići, samo je potrebno ići polako.