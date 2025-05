A kako su nam rekli iz udruženja, trenutno po njihovom mišljenju nema ni volje, ni sredstava kako bi se ti inovativni lekovi stavili na novu listu ove godine. Na samom početku Pilipović je objasnio koje to bolesti i koji to pacijenti najviše trebaju inovativne lekove:

- Da ja nisam dobio terapiju pre deset godina, onda kad je trebalo, mi sada ne bismo vodili ovaj razgovor. Dakle, to je jako važno i mi imamo veliki problem što su ti lekovi skupi. Dakle, moram to da kažem, mi imamo jedno veliko razumevanje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i direktorke, profesorke Sanja Radović-Kodrić, u prethodnih 6-7 godina, puno se radilo, puno se uradilo. Ono što je problem, mi smo relativno siromašno društvo i još uvek je rupa koju imamo ogromna. Dakle, to je veliki broj lekova, veliki broj indikacija, kažem, ogroman broj pacijenata, skoro 200.000 pacijenata čeka lek. Tu sad postoje razni razlozi zbog čega je to tako i neki minusi koji su nastali između 2012. i 2016. kada smo imali nula kupljenih inovativnih lekova, onda smo počeli striktnije tamo 2017. Mi smo sad imali, recimo, tri velike nabavke u poslednjih šest godina, ali to nažalost još uvek nije dovoljno.