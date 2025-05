Petrušić objašnjava da ukoliko dođe do brisanja srpskih spomenika, mora uslediti zahtev za uklanjanje desetina hiljada drugih obeležja koja, prema njegovim rečima, slave fašističku prošlost.

- Ako je tačno da neka grupa ljudi traži da srpski borci budu izbrisani, onda ćemo mi tražiti da se ukloni njihovih 150.000 nadgrobnih spomenika iz Drugog svetskog rata, gde su priznati kao fašisti, i gde su ubijali u ime različitih nacionalnih struktura fašista – od 1990. do danas. Veličaju Antu Pavelića i druge. Mogu da navedem 150.000 tabli koje su postavljene u ime različitih nacionalnih partija. Možda ćemo mi promeniti 1.000 spomenika, ali oni moraju 150.000 da promene, i tome treba da težimo. Ono što su uradili jeste najteža kazna s kojom su se igrali. Mislili su da će iskoristiti situaciju u Srbiji, i svaki put nas pritisnu kao zmija žabu. Čim se domognu Evropske unije, misle da je to Sveto pismo. Drugo, jedno grobno mesto je privatno vlasništvo, i ne možete na takav način da utičete na njega – kaže Petrušić i dodaje:

- Ništa nije gotovo. Živimo u cikličnim krugovima i sve se ponavlja ako ne naučimo istoriju. Kao civilizacija, ponovo smo se podelili – na crne i one koji teže ka belom. Crni su seli na konja, uzjahali jahače apokalipse, i svi su opet tamo gde su bili u Prvom i Drugom svetskom ratu. Hrvati su počeli da donose zakone – ništa novo. I ranije su uklanjali spomenike ljudima koji su stradali u Jasenovcu. Grobno mesto je komplikovana stvar – vaši naslednici moraju da plaćaju održavanje spomenika, inače groblje ima pravo da ga ukloni i da ukloni posmrtne ostatke. Zato su Beli Rusi molili druge da im održavaju grobove. Srbi su jedini narod koji je s poštovanjem zakopavao i svoje protivnike, po njihovim običajima. To su radili i muslimani - rekla je Zirojevićeva.

- Jugoslav je pomenuo 100 spornih spomenika, ja sam naišao na podatak o 40 do 50. Pratio sam raspravu i donošenje zakona. To je zakon koji, iako počinje kao komunalno pitanje, otvara veoma važna i bolna pitanja. Od Američkog građanskog rata, u mojoj porodici se vrednovala kultura sećanja. Britanske bolničarke su dolazile da spasavaju Srbe od tifusa i njihovi spomenici i dalje postoje. Zakon je bio deo programa partije „Domovinski pokret“, koja je dizala rejting rušenjem spomenika. Donet je 30. aprila, a stupio na snagu osam dana kasnije – što je izuzetno kratak rok. Sve je to sprovedeno brutalno.