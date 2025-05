- Znači imali ste niz stvari koje niko nije mogao da predvidi, imali ste taj aprilski mraz, majski mraz, gde je u samoj vegetaciji izdanaka samih rodnih grančica došlo do izmrzavanja i kad pogledate samu plantažu, ona ima masu, ali cvetni plodovi, to jeste cvetovi, došlo je do tog izražaja da nemate, rodnih tih grančica i sama situacija sa druge strane, kad pogledate, imate malinu, stoji samo stabljika, ali rodnih grančica ne postoji. To je pokazatelj da će biti od 30 do 50% manje maline - kaže Dobrivoje Radović, malinar iz Ivanjice - predsednik Asocijacije malinara Srbije.