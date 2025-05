Vremenske prognoze ovog maja mnoge su iznenadile, od kratkih rukava do jakni, pa čak i mogućeg snega u višim predelima.

On kaže da će sutra u južnoj Srbiji biti nižih temperatura u jutarnjim časovima, dok će u Beogradu biti nešto toplije.

- U četvrtak će biti između 21 i 25 stepeni, ali to će biti samo taj jedan dan, dok će u petak doći do zahlađenja, od 16 do 21 stepen. Biće i kiše u noći između četvrtka i petka, prvo na severu, a onda će se kretati ka jugu i tamo će padati u petak i subotu. U Beogradu će biti suvo, ali sveže.