Novi simbol luksuza, kompleks „King’s Circle Residences” na Slaviji, može biti i vaša buduća adresa! Poslovno-stambena zgrada inspirisana Njujorkom, Londonom, Berlinom i ostalim svetskim metropolama postaje prestižno rezidencijalno mesto za one koji su spremni da iskuse komfor na još višem nivou i pomere sve granice kada je reč o luksuznom urbanom životu.

Smešten u najužem centru grada, između trga Slavija i parka Manjež, ovaj kompleks čine četiri lamele s više od 200 stanova različitih struktura; od jednosobnih do penthausa s predivnim panoramskim pogledom. Stanovi su idealni za one koji vole da osete impuls grada i uvek budu na mestu dešavanja, a da istovremeno imaju svoju oazu i privatnost.