Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti vedro i hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren severni vetar. Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša oko 19 stepeni.

Duvaće slab do umeren, severni vetar, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, severni, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najviša temperatura od 16 do 20 °S.