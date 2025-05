- Morali su hitno da mi odrade operaciju da bi preživela. Išla sam i za Nemačku da bi se operisala. Do sada sam četiri puta operisana, bila sam previše mršava pa su morali da mi mere koliko jedem i to su zapisivali. I tako svaki put dok se bar malo ne ugojim da bih mogla otići na operaciju - priseća se.

- Posle operacije mi je bilo fenomenalno. Nikad se nisam osećala loše, pa su me čak i skinuli sa lekova posle nekog vremena. Sve do pre tri godine kad sam dobila probleme sa pritiskom, pa su me ponovo vratili na lekove. Do prošle godine nisam osećala nikakvu nelagodnost u grudima, samo sam odjednom počela da osećam stezanja iz čista mira, bolove i brze otkucaje. Celo telo mi je drhtalo nisam mogla da stojim, usne i nokti su mi bili sivi, a podočnjaci ogromni. Bol i stezanje su bili toliko jaki da su me budili iz sna - kaže ona.