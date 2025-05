- To je deo bezbednosnog projekta, gde planiramo da zaposleni u obrazovanju, znači u školama, ali i u vrtićima, imaju na svojim telefonima jednu aplikaciju koja će raditi po principu panik tastera gde mogu da nas obaveste o eventualnim incidentima koji se dešavaju unutar škole. S obzirom na to da naše kamere ne pokrivaju unutrašnjost škole, oni će moći u realnom vremenu odmah da pomoću jedne aplikacije obaveste naš komandno-bezbednosni centar kao i naše patrole koje se kreću po gradu i obilaze sve osnovne škole na teritoriji grada, tako da će oni odmah dobiti informaciju da se u školi nešto dešava i da je potrebna intervencija i samim tim naravno do ozbiljnosti intervencije obavestiti i nadležnu policijsku stanicu - kaže Vidovićeva i dodaje:

- Tako da je to još jedan od načina kako mi možemo da brinemo o bezbednosti dece tokom boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali je to način i da brinemo o bezbednosti ljudi koji rade sa našom decom. Kao što znate, dosta smo u medijima čitali da je bilo nekih situacija gde su napadani nastavnici, profesori, vaspitači, tako da će to značiti i njima u tom smislu da mogu na najbrži mogući način da obaveste i službu bezbednosti, ali i nadležnu policijsku stanicu da se u školi nešto dešava i da se spreče potencijalni veći incidenti. Ono što je takođe plan, da se uvedu i kamere u svim vrtićima, tako da ćemo mi, pre nego što uvedemo kamere u vrtićima, vaspitači, odnosno oni koji rade u preškolskim ustanovama, dobiti tu aplikaciju i dok ne budu te kamere.

- Mi se nadamo da će ona biti gotova za nekih dve do tri nedelje, ona je u izradi, naravno moraćemo da je testiramo i slede nam dogovori sa školama, odnosno sa direktorima škola i zaposlenima, u principu da li će to želeti da ima svaki zaposleni ili će to biti određene osobe u školi koje će imati, to nam predstoji u narednim danima da se sa njima dogovorimo, da i oni kažu iz ugla prosvetnih radnika šta bi njima najviše odgovaralo jer ipak su oni ti koji znaju kakve incidente imaju, oni rade sa decom da li će to biti svaki zaposleni, da li će to biti pojedini zaposleni u smeni, da li će to biti samo direktori škola negde, ostaje da se dogovorimo sa njima koji je najbolji princip da to najbolje funkcioniše kako bi svi bili bezbedni.