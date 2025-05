Sve vise muskaraca na našim prostorima se odlucuje za različite intervencije ulepsavanja na licu i telu. Neki to rade transparentno, neki u tajnosti, a nas novinar je istrazivao koje su to intervencije koje najviše traže muškarci. Takodje, pred kamarama je uradio i jedan eststski tretman.

- Ja mislim da je sve to zajedno, da li je to praćenje trendova i da kažemo pacijenti generalno bi voleli da vide najbolje izdanje sebe, kad se gledaju, uvek nađu nešto što im smeta, da li je to u pitanju kosa, koža. Tako da, uvek gledaju sad da se ulepšavaju na neki način, da budu sami zadovoljni u sebe i da dižu samopouzdanje. Ne bih rekao da ima određen profil, razni su profili i mislim da u današnje vreme toga ima dosta, da li je to zbog medija i zbog okolnosti. Sada sam i čuo i saznao da oni ne govore baš transparentno o svemu tome. Neki se i kriju. Ima toga i do dalje. Doduše, ja bih rekao možda starija generacija. Mlađa generacija i nema taj problem više.Nekako to se podrazumeva da treba da rade na sebi, ali više stariji pacijenti i nekad može da bude malo konzervativnije što se toga tiče.