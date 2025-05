Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni.

Već do večeri hladni front stići će do Vojvodine, a tokom petka preći će i preko ostalih delova Srbije i na svom putu doneće kišu i pljuskove sa grmljavinom, vrlo jak severozapadni vetar i drastični pad temperature vazduha, pa će u petak one biti od 10 stepeni na jugu Srbije do 18 stepeni na severu Vojvodine, a tamo će biti toplije, jer će doći do razvedravanja, koja će se tokom dana širiti sa severa.