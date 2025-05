- Naravno da povećanje ima smisla, sa porastom kvaliteta autoputeva, zatim signalizacijom gde vas obaveštavaju o temperaturi kolovoza, vremenskim nepogodama itd. Zašto da ne? U celoj Evropi je zagušenje saobraćaja, u severnoj Italiji su neprekidne kolone i tu se mili u špicevima kada se ide na posao. Većina puteva kod nas je projektovana da izdrži takve brzine, putevi se stalno održavaju. Ta brzina je zamišljena za idealno stanje na kolovozu, za idealne vremenske uslove. Ali postoji problem – treba vozače privikavati na to, da može da dojuri neko vozilo sa 150 km/h. Ti vozači koji krenu u preticanje sa manjim brzinama, oni su u problemu. Ne može teretno vozilo da dostigne takvu brzinu. To su situacije u kojima treba malo više raditi i u autoškolama. Apelujem na vozače da budu pažljivi i da očekuju da neko ide brzo / kaže Brkić.

- Od 2012. godine situacija na srpskim putevima je mnogo bolja u odnosu na ranije – znači, imali ste autoput koji je nezavršen dole do granice, imali ste Ibarsku magistralu i već ove lokalne puteve. Sada, od 2012. imamo skoro 600 km autoputeva i brzih motoputeva. Tako da su se stekli uslovi za tu brzinu u određenim vremenskim uslovima ili situacijama. Pre nekoliko godina je najpre uvedeno merenje prosečne brzine od naplatne rampe do naplatne rampe, pa pošto su mnogi vozači usput stajali ili išli na kafu, sada bukvalno ima više od 50 takvih mernih stanica na određenim deonicama, čak i na deonici Beograd–Niš - kaže Nedić i dodaje:

- U svakom slučaju može da pomogne. Prvo, vozač koji krene u preticanje mora dobro da pogleda u retrovizore. To je najvažnije, ustvari. I da proceni da li može to vozilo ispred sebe da pretekne u nekom, da kažem, korektnom roku, a ne da se dva kilometra vuku po autoputu da bi ga pretekli za pet kilometara razlike. U tom momentu može da naiđe neko vozilo koje ide 150 km/h, možda i više, i tu onda nastaje problem. Ali moram da kažem da naše službe moraju pod hitno da se umreže i da sve te kamere budu povezane sa graničnim prelazima istog trenutka. Mislim da se radi na tome i da ćemo na granici uskoro imati računare i softvere koji će prepoznati svako prekoračenje i svako vozilo. Neće se smanjiti broj nesreća ukoliko dođe do povećanja brzine na 150 km/h. To će možda uticati na prohodnost kroz našu zemlju i smanjiće gužve.