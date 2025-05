Prošlo je 11 meseci od misterioznog nestanka Milana Đorđevića iz Niša. On je poslednji put viđen na izletištu Bojanine vode 10. juna prošle godine, a do danas nije pronađen ni jedan trag koji bi ukazivao na to gde se Milan nalazi.

- Meni je bilo teško kad sam znala u početku da kažem jao prošlo 5-6 dana. Ja ne znam ništa o mom sinu. Ja sam pre pričala, da ko ima informacije, treba da se javi policiji. Ali, možda je mnogo bolje da me pozovu na moj kontakt telefon. Ja uvek zovem policiju, ali mi oni ništa ne kažu. Kada sam zvala prošle nedelje, nisam dobila gospodina zemenika, ni načelnika za kriminalističku tržbu. Oni meni kažu, "gospođo Marica, mi nemamo šta da vam kažemo, on kao da je u zemlji propao". Ja stvarno ne znam šta više da kažem, nije on igračkica, pa da propadne u zemlju.

- Meni nikako nije jasno šta se to desilo. Jeste da pričaju i pričaju da nešto nije mogao da spava, da je pod nervozom i sve. Ali sa mnom je bio do zadnjeg momenta, bio do Kliničkog i posle dva sata ga nema. On nije mogao odozgo da ode sam, on nije mogao sam da ode, ili je morao...negde je bio gde nije smeo da bude, nešto je čuo ili video što nije smeo, to je jedno...a drugo je da je možda sam planirao, ali mi nije jasno, meni samo nije jasno šta se to desilo. Ja sam bila na planini, od tad sam bila izgubljena, ja nisam u početku gore išla, nisu mi dali. Tu su ljudi, prijatelji, rođaci bili sa mnom u kući. To je bio šok da se moj Milan ne javi, da ga nema. Sumnjam da ga je samo neko preuzeo sa planine nije mogao da ode sam. Za telefon kažu nema bazne stanice, kako nema - i dalje se pita očajna majka.