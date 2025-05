Doktor ga povede do kreveta i polako položi na dasku a meni reče da mu izmerim temperaturu . Dok sam bolesniku stavljao termometar pod pazuh osetih da ima visoku temperaturu. Zatim sam se u to uverio. Živa na termometru podigla se na 40 stepeni .

Iako sam u to već bio ubeđen ipak upitah: „Po čemu to zaključujete?“

Naredna dva dana, do ponovne posete Principu, razmišljao sam o postupcima Levita. Ubeđen sam da je on načuo da se Princip nalazi u zatvoru i hteo da mu pomogne. Drukčije ne mogu protumačiti njegovo insistiranje prilikom prve posete da mu upravnik kaže ima li još jednog zatvorenika.

Glas doktora Levita nije trpeo prigovor. Upravnik je slegnuo ramenima i bez primedbe nas odveo do izlaza . Na ulici Levit mi reče: „ Moje kompentencije mi ne dozvoljavaju naređivanje upravniku zatvora. Ako me tuži mogao bih da odgovaram “.

Trebalo je samo da vidite kako je Princip ignorisao svoje mučitelje. Stoički je podnosio muke, bolest i ponižavanja . To je zatvorske vlasti dovodilo do besa.

Tada se već naslućivao kraj rata. Disciplina u vojsci bila je sasvim popustila, pa smo mogli Principu da pružimo sve moguće udobnosti, ukoliko se to može reći za bolnicu . Levit ga je smestio u prostranu, zračnu sobu u prizemlju zgrade . Sada ga je čuvao samo jedan stražar. Na vratima su vojnici izrezali otvor kroz koji su s vremena na vreme posmatrali bolesnika. Već prvog dana boravka Principovog u bolnici primetio sam da je stražar kao u zatvoru svaka dva sata prozivao bolesnika i ovaj se morao odazvati . Skrenuo sam pažnju Levitu na tu okolnost. Ne znam šta je on učinio, ali posle dva dana pomenuta naredba je bila ukinuta .

Prilikom jedne posete pričao mi je o imputiranoj ruci: „Ovu ruku sam izgubio zbog toga što su me tukli“, rekao je. Inače je više voleo da se raspituje nego da sam priča. Interesovao se za stanje na frontovima. Nekako u to vreme austrougarska vojska je pretrpela težak poraz na italijanskom frontu. Kad smo to saopštili Principu radovao se kao dete. Smejao se i rekao: „Eto, desiće se baš onako kao što sam želeo“. Zatim se malo zamislio, pogledao me i dodao: „Da se prema meni ovako lepo postupalo godinu dana ranije, dočekao bih kraj rata i još jednom video svoju domovinu. A ona je lepa, veoma lepa“.