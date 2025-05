Ovo je ozbiljna bolest i zato je važno da pomenemo da će baš u petak biti organizovan dogadjaj koji će okupiti vrhunske stručnjake iz kardiologije koji će govoriti baš o ovoj temi

Bol u grudima, vrtoglavica, gušenje, "glad za vazduhom" nedostatak snage, da li ste nekada osetili ove simptome u kratkom vremenskom periodu? Sve što ste čuli su simptomi srčane slabosti, a s obzirom na to da ih teško možemo razlikovati od umora ili stresnih situacija, ova bolest ostaje neprepoznata u ranoj fazi.

Srčana slabost ima ozbiljnu prognozu, svaki drugi pacijent ne preživi duže od pet godina nakon postavljanja dijagnoze. A kako se postavlja dijagnoza, koje su mere prevencije, kada moramo da odemo kod lekara govorio je u emisiji "Puls Srbije" predsednik Udruženja za srčanu slabost Srbije - Akademik prof. dr Petar Seferović.

Ovo je ozbiljna bolest i zato je važno da pomenemo da će baš u petak biti organizovan dogadjaj koji će okupiti vrhunske stručnjake iz kardiologije koji će govoriti baš o ovoj temi. Oko 7.000 učesnika iz više od 100 zemalja, a Seferović je objasnio o čemu je reč:

- Taj događaj je najveći sastanak udruženja za srčanu slabost Evrope na svetu. Mi ćemo imati 5500 učesnika ovde i što je još impresivnije, svako ko nešto znači u svetu srčane insuficijencije, njih oko 500 sa svih kontinenta, su došli kod nas. Pretpostavljate da je jedan ovakav svetski događaj nije bilo lako dobiti, ali Srbija ima veoma istaknuto mesto. 2012. godine sam ja bio predsednik istog kongresa i tada smo Srbiju praktično postavili veoma solidno na jedno od vodećih mesta u ovom delu medicine - kaže Seferović i dodaje:

- Ono što je najvažnije da se razume, jeste da su ovo događaji koji se pripremaju tri godine ranije i mi smo došli do faze da taj događaj počinje sutra. Mi smo jako uzbuđeni zbog toga što su ljudi sa svih meridijana došli kod nas, to su sve naši prijatelji, poznanici, rade sa nama godinama i najzad imamo prilike da ih ugostimo u našoj divnoj Srbiji i našem izuzetnom Beogradu. I zbog toga sam ja voleo da se to obznani veoma široko. Događaj će se desiti u Sava centru koji je renoviran i koji izgleda izvanredno. Ovo je najveći kongres koji Sava centar može da prihvati u jugoistočnoj Evropi.

Sagovornik upozorava da srčana slabost predstavlja krajnju tačku gotovo svih kardioloških oboljenja – od infarkta i problema sa zaliscima, do bolesti srčanog mišića.

- Ja sam od 2018. do 2020. bio predsednik Evropskog udruženja za srčanu slabost. A onda sam od 2020. do 2022. bio podpredsednik Evropskog udruženja kardiologa koji ima 110.000 članova. Najveća profesionalna organizacija u svetu. Mi smo izuzetno vidljivi na mapi srčane insuficijencije, diagnostike i lečenja. Po broju smrtnosti smo visoko pozicionirani. to je velika istina. I to je tačno. Sve se bolesti u kardiologiji završavaju srčanom slabošću. Sve bolesti: infarkt, bolesti srčanih zalistaka, razne vrste bolesti srčanog mišića, sve se one završavaju sa srčanom slabošću. I to je jedna opšta stvar, jer na kraju, bez obzira šta je uzrok, bolesnik ima srčanu slabost. Vi imate situaciju da se bolest razvija neko vreme, srce malakše, ne radi pod optimalnim uslovima i dolazi do njegovog proširenja i znakova slabosti. Međutim, ono što treba da znamo je da takvi simptomi su simptomi svega lošeg u medicini - kaže Seferović i dodaje:

- To su neki uopšteni simptomi. Ali zato mi imamo jednostavan način da se to rešimo. Taj način se zove kontrola. Nemojmo da verujemo u sudbinu, verujmo u činjenice. A činjenice su da svako od nas mora da zna koja je on vrsta automobila, da li je on Fića ili je Mercedes. I to je jednostavno. Sa načinom kontrole biohemijskih rezultata, ultrazvuka, EKG-a, Doplera, karotidnih arterija, mi ne samo da znamo kakvi smo u tom trenutku, nego znamo kako će stvari da se razvijaju dalje.

Seferović ističe da su se starosne godine pomerile, te samim tim, ovakva dijagnoza može sačekati i čoveka koji nema još navršenih 50 godina:

- Proces starenja se danas jako mnogo pomerio ka starijim godinama. Vi imate čoveka od 50 godina koji je u toj kondiciji, toj profesionalnoj sposobnosti da se posveti familiji kao neko ko je nekada bio 35 ili 40. Najmanje 10 godina. Znači, nama je jako bitno da znamo kakva je naša genska potka, i to nikad ne smemo zaboraviti, mi to pričamo našim studentima, znači da li imate u porodici nekoga koji ima neko oboljenje i koji je bio u ranim godinama svog života, kad kažem rani, mislim do 50-te, doživeo iznenadnu srčanu smrt. I to je jako važno. Ostale stvari su jednostavne. I mi danas u Srbiji, sa našim zdravstvenim sistemom koji je jako dobar, možemo da utvrdimo ko smo mi, da li nam je šećer normalan, da li su nam holesteroli normalni, da li imamo normalan krvni pritisak, kolika nam je telesna težina, ne daj Bože da pušimo, i da sve te stvari skupimo u nešto što nazivamo tablica faktora rizika ili mogućnosti da ranije obolimo. Cigare nikako ne trebaju da se puše, takođe i telesna težina mora da se reguliše, znam da ona raste sa godinama. Sve je ovo prevencija srčane slabosti.

